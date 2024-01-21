أسعار الحديد اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق.. «عز» يتراجع 2633 جنيها

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 21-1-2024، في مختلف الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار بعد التراجع الكبير أمس السبت، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعة أسعار مواد البناء ومن ضمنها الحديد والأسمنت، بشكل يومي.

وتوضح «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري

استقر سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأحد، وسجل 39 ألفًا و86 جنيهًا، «سعر بيع للمستهلك»، بعدما انخفض أمس السبت 3364 جنيهًا في الطن الواحد.

سعر طن حديد عز

كما سجل سعر طن حديد عز اليوم الأحد، استقرارًا عند 41 ألفًا و629 جنيهًا، «سعر بيع للمستهلك»، بعدما انخفض أمس بقيمة 2633 جنيهًا في الطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي، اليوم الأحد، حسب آخر تحديث 2354 جنيهًا، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميًا اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم الأحد، على المستوى العالمي كالآتي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 138 دولارًا للطن الواحد.

- متوسط سعر حديد التسليح: 557 دولارًا للطن الواحد.

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات للطن الواحد.