أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-1-2024 بالأسواق.. كم يبلغ الطن الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-1-2024 بالأسواق المحلية المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، مقارنة بأسعاره أمس الخميس، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين، أسعار مواد البناء بشكل يومي، وتحديدا الحديد والأسمنت.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم، حسب التحديث الأخير الذي كشفته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية، عن سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة والذي سجل اليوم 42328 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

فيما أوضحت بوابة الأسعار المحلية، عن سعر حديد عز اليوم الجمعة، والذي سجل اليوم 43764 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

كما سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة، وفقاً لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية، 2373 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

وبشأن أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى عالميا، فحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد كالتالي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 138 دولاراً في الطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 557 دولاراً في الطن.

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات في الطن.