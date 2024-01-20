أسعار الحديد اليوم السبت 20-1-2024 في الأسواق.. اعرف سعر الطن

ثبات سعري كبير ذلك ما شهدته أسعار الحديد اليوم السبت 20-1-2024 في الأسواق المحلية، في حالة من الاستقرار النسبي تسيطر على سوق مواد البناء في مصر، الأمر الذي يتابعه قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي، تحديدا أسعار الحديد والأسمنت.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، بحسب التحديث الأخير الذي كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية التابعة للمجلس، عن سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت قد سجل 42328 جنيها فيما يخص الطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية، عن سعر حديد عز اليوم السبت مسجلا اليوم 43764 جنيها للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم السبت، وفق ما أوضحته البوابة بمبلغ 2373 جنيها للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم عالميا

أما عن أسعار الحديد اليوم السبت على مستوى العالم، فقد حددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد كما يلي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 129 دولاراً في الطن.

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات في الطن.