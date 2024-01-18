تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 18-1-2024.. «اعرف الطن بكام»

توالت انخفاضات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 18-1-2024، حيث تراجع سعر حديد عز اليوم نحو 169 جنيها للطن، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، واستقر سعر طن الحديد الاستثماري عند 42 ألفًا و288 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

وانخفض سعر طن حديد عز بقيمة 169 جنيها، ليباع اليوم بـ 43 ألفا و620 جنيها تسليم أرض المصنع، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر حدید المصریین اليوم

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 42 ألفا و700 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال 42 ألفا و300 جنيه.

- وصل سعر حديد المعادي نحو 42 ألفا و200 جنيه.

- سجل حديد الكومي 42 ألفا و200 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 42 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 42 ألفا و200 جنيه.

- حديد العشري سجل 42 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وأما أسعار الحديد اليوم السبت عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 557 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فوصل إلى 507 دولارات للطن الواحد.