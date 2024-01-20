هبوط حاد في سعر طن الحديد اليوم لأول مرة منذ أسابيع.. تجاوز 3300 جنيه

سجل سعر طن الحديد اليوم السبت 20-1-2024 محليا، تراجعاً كبيراً مقارنة بأسعار أمس، إذ تراجع طن الحديد بقيمة 3364 جنيهاً، وهو ما لم يحدث منذ أسابيع طويلة، ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار مواد البناء وتحديداً الحديد والإسمنت.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم، بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته، حسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

تراجع الحديد الاستثماري بشكل كبير وسجل سعر الطن اليوم 39086 جنيهاً، بانخفاض قيمته 3364 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

انخفض أيضاً سعر حديد عز اليوم، وسجل الطن 41629 جنيهاً، بانخفاض قيمته 2633 جنيهاً في الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر طن الأسمنت الرمادي

شهد أيضاً طن الأسمنت الرمادي اليوم انخفاضاً في سعره، وسجل 2354 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم السبت على المستوى العالمي كالتالي:

- الحديد الخام: 138 دولار متوسط السعر للطن الواحد.

- حديد التسليح: 557 دولار متوسط السعر للطن الواحد.

- البليت: 507 دولار متوسط السعر للطن الواحد.