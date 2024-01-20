لأول مرة منذ تأسيسها.. دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني بسبب موجة الغضب العالمي

تعاني دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الفترة من ضغوطات دولية كبرى، واتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بينما يثور العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ضد العدوان على غزة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل، في عام 1948، تعاني إسرائيل من وضع صعب، فبعد محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، في الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا، قدمت المكسيك وتشيلي أيضًا على اتخاذ خطوات لمحاكمة القادة الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية.

إندونيسيا وسلوفينيا.. دعوى قضائية جديدة ضد إسرائيل

كما قدمت إندونيسيا وسلوفينيا دعوى قضائية جديدة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويوم 19 فبراير المقبل، ستتحدث وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، في محكمة العدل الدولية حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والانتهاكات التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب صحيفة معاريف العبرية.

شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

كما تعرض الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لشكوى جنائية خلال زيارته إلى سويسرا، وأكد مكتب المدعي العام السويسري، أنه تلقى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي حين كان يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس الماضي لبحث حرب غزة، بحسب سكاي نيوز ورويترز.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إن الشكوى سيتم فصحها بحسب الإجراءات المعتادة، وأضاف أنه سيتواصل مع الخارجية السويسرية بشأن الشخص المعني بالشكوى.