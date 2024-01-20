محافظة الإسماعيلية تكثف حملات النظافة للحفاظ على الوجه الحضاري

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حملات النظافة اليومية في جميع مراكز وقري المحافظة مستمرة طوال شهر يناير الجاري، لرفع أي تجمعات للقمامة أو المخلفات الصلبة في الشوارع والميادين.

وأكد «بشارة» خلال متابعته، اليوم السبت، مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، مواصلة أعمال النظافة والتجميل، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بشارة: نستجيب لبلاغات المواطنين عن أي تجمعات

وقال اللواء شريف بشارة، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ تتلقي بلاغات من المواطنين، حول أماكن لتجمعات القمامة يجري رفعها أولا بأول، مشيرًا إلى أنها مستمرة ليلا ونهارا.

وأضاف أن حملات النظافة ورفع الإشغالات مستمرة في الشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأكد أن جميع الأحياء توفر سيارات ومعدات مخصصة للحملات بشكل يومي، مع رفع تقرير بنتيجة العمل يوميا لعرض النتائج وبحث تذليل أي معوقات، مع التنبيه على أصحاب بعض الأراضي بإقامة أسوار عليها لمنع تحولها إلى بؤر عشوائية لتجمع القمامة بين المناطق السكنية.

واختتم بالإشارة إلى أنّ المحافظة وفرّت صناديق القمامة بأحجام مختلفة في الشوارع الرئيسية والميادين، إلى جانب الصناديق الكبري التي يجري رفعها على الشاحنات، إلى مصنع إعادة التدوير في منطقة أبو بلح.