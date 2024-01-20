زيادة 60% لأصحاب المعاشات في 2024.. منحة إضافية من الحكومة

كشفت مصادر حكومية، عن أن أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش، يستفيدون هذا العام من منحة إضافية من الحكومة، قدرها 60% من قيمة معاشهم الشهري، وهي حصيلة زيادة 4 أشهر، من المقرر أن تقرها الحكومة بداية شهر مارس المقبل، قبل موعد الزيادة الرسمية، التي يقرها القانون بداية شهر يوليو من كل عام.

زيادة المعاشات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أصحاب المعاشات حال إصدار القرار الرسمي بزيادة قدرها 15% أول مارس المقبل، قبل حلول شهر رمضان الكريم، قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وهي نسبة الحد الأقصى للزيادة، وفقا للقانون 148 لسنة 2019، سيكونوا استفادوا بنسبة زيادة قدرها 60% على المعاش على مدار 4 أشهر، على اعتبار أنه سيتم تبكير صرف الزيادة 4 أشهر كاملة، أي قبل 1 يوليو 2024، وفندت المصادر قيمة زيادة الـ60% حال إقرار تبكير صرفها من الحكومة، كالتالي:

- زيادة 15% أول مارس.

- زيادة 15% أول أبريل.

- زيادة 15% أول مايو.

- زيادة 15% أول يونيه.

وحال إقرار زيادة نسبتها 15% لأصحاب المعاشات، سيكون صاحب المعاشات الذي يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيصبح معاشه 1495 جنيه، وهكذا بالنسبة لجميع قيم المعاشات، سيتم ضربها في نسبة 15%، وجمع الناتج على أصل المعاش ليصبح هو إجمالي المعاش بعد الزيادة.

صرف معاشات شهر فبراير

ويصرف أصحاب المعاشات، معاش شهر فبراير 2024، بعد 10 أيام، الذي يبدأ صرفه مع اليوم الأول للشهر من منافذ صرف جميع البنوك، ومنافذ شركات فوري، وأيضا مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة، وأوضحت المصادر، أن معاشات شهر فبراير سيتم صرفها كما هي، إذ لم تندرج نسبة الزيادة فيها.

تجدر الإشارة، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يقر زيادة سنوية لأصحاب المعاشات نسبتها 15%، يتم صرفها في الأول من يوليو من كل عام، لذا من المقرر وفقا لمصادر خاصة لـ«الوطن»، أن تقرر الحكومة هذا العام صرف زيادة معاشات 2024 قبل 4 أشهر من موعدها الرسمي في شهر يوليو، تخفيفا على أصحاب المعاشات، وخاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم.