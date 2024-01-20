«التأمينات»: زيادة المعاشات لن تطبق في شهر فبراير

يتساءل العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص عن ‎زيادة المعاشات شهر فبراير المُقرر أن يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر.

‎زيادة المعاشات شهر فبراير

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ‎زيادة المعاشات شهر فبراير وهل هناك زيادة من عدمه.

المعاشات لن تشهد زيادة في فبراير

وحسب مصادر حكومية فإن معاشات شهر فبراير المُقبل لن تشهد زيادة وسيتم صرفها بدون أي زيادة، وذلك في حال لم يتم أي تطبيق زيادات استثنائية.

وأضافت مصادر حكومية لـ«الوطن»، أنه وفقًا للقانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية الجديد فإن نسبة الزيادة الخاصة بالمعاش تبلغ 15% يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام.

جدول زيادة المعاشات

وبالنسبة للجدول الخاص بالزيادات الأخيرة الخاصة بالمعاشات.

- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيتقاضي 1495 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سيتقاضي 1725 جنيها.

- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيه سيتقاضي 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيتقاضي 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيتقاضي 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيتقاضي 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيتقاضي 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيتقاضي 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيتقاضي 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيتقاضي 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيتقاضي 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيتقاضي 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيتقاضي 5405 جنيهات.

- من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيتقاضى 11592 جنيها.