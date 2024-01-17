موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024.. كم تبلغ قيمتها؟

كشفت مصادر حكومية عن الموعد الخاص بصرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024، والتي يتم إقرارها سنويا وفق القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، إنه بالفعل يوجد زيادة هذا العام لأصحاب المعاشات، منوهة بأن موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024، إن لم يصدر أي قرار بتكبير الموعد فسيكون يوم 1 يوليو المقبل؛ وذلك طبقًا لنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أنه يتم زيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي وذلك بحد أقصى 15%.

الصرف يكون أول شهر يوليو من كل عام

وأضافت المصادر، أنه يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة لكل عام اعتبارًا من أول شهر يوليو، لذلك من المقرر أن يتم صرف الزيادة السنوية الخاصة بالمعاشات 1 يوليو المُقبل 2024، وذلك إذا لم يصدر قرار بتبكير موعد الصرف من الحكومة.

ويستفيد قطاع كبير من أصحاب المعاشات والذين وصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، ولذلك تسعى الدولة المصرية إلى تحسين أجور العاملين بها من أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.