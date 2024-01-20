تخفيضات على الملابس الشتوية في الدقهلية.. أسعار تبدأ من 25 جنيها

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أرخص الأماكن لبيع الملابس الشتوية، بتخفيضات تصل لـ25 جنيهًا للقطعة، إذ يفترش التجار، بضاعتهم يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، داخل سوق الشيخ حسنين في مدينة المنصورة بالدقهلية.

وقال محمد إبراهيم، أحد تجار الملابس الشتوية بالسوق، لـ«الوطن»، إنّ سوق الشيخ حسنين من أكثر الأماكن التي تلقي إقبالًا من المواطنين، نظرًا لوجود تخفيضات كبيرة بها.

أسعار الملابس الشتوية في الدقهلية

وأضاف أنّ أسعار الملابس الشتوية، تتراوح بين 25 و200 جنيه كالآتي:

- البنطلون الجينز الشبابي بـ50 جنيهًا.

- البلوزة الحريمي بـ50 جنيهًا.

- الطُرح والإيشاربات تصل لـ7.5 جنيه.

- البدل الرجالي تصل لـ200 جنيه.

- فستان الأفراح يتراوح بين 200 و250 جنيهًا.

- ملابس الـطفال تبدأ من 25 جنيهًا.

- البلوفرات تبدأ من 30 جنيهًا.

أرخص الأسواق لبيع الملابس

وأوضحت فاطمة محمد، بائعة بسوق الشيخ حسانين لـ«الوطن»، أنّ السوق تلقى إقبالًا في يومي السبت والثلاثاء، وهي من أرخص الأسواق لبيع الملابس، كالآتي:

- الجواكت الشتوية الرجالي والشبابي تترواح بين 75 و100 جنيه.

- الملابس الحريمي والبياجامات تصل لـ 75 جنيهًا.