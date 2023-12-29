أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في المحافظات.. «اعرف فين بمنطقتك»

تجذب أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في المحافظات المواطنين لشراء احتياجاتهم من الملابس الشتوي كل عام؛ ليحصل رب الأسرة على الملابس له ولكامل أفراد أسرته بأسعار تنافسية، تخفف من العبء عليه خاصة عن وجود مناسبات كالأعياد أو احتفالات، فضلا عن الحصول على ملابس فصل الشتاء في نزهة تسوق واحدة، ما يجعل الخصومات التي يحصل عليها مضاعفة.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في المحافظات

حيث تنتشر أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في المحافظات بالمدن الكبرى ليقصدها المواطنين، والتي تمتاز ببيع الجملة ونصف الجملة، أو لإقامة الأوكازيون الشتوي بها وعروض الشركات والمصانع، التي تصل إلى 70% وفقا لشعبة الملابس بالغرفة التجارية بالمحافظات، فضلا عن انتشار البيع بالكيلو والذى يبدأ من 250 جنيها ببعض الأماكن .

خريطة أماكن بيع الملابس الشتوي في المحافظات

وتنشر «الوطن» بالسطور التالية لمتابعيها خريطة أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في المحافظات وفقا للغرف التجارية بالمحافظات للشراء منها بأسعار تنافسية كالتالي:

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في سوهاج

- القيسارية.

- شارع المدارس.

- نجع أبو شجرة.

- الأسواق الأسبوعية بالمراكز.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في السويس

قال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، يوجد أكثر من مكان لبيع الملابس بأسعار مخفضة بالمحافظة منها:

- حي الأربعين.

- شارع أحمد عرابي.

- شارع النمسا.

- شارع التحرير بحي السويس.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في بورسعيد

- سوق البالة.

- الجمرك.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في شمال سيناء

قالت أماني رسلان وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، لـ«الوطن» أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي بشمال سيناء في:

- سوق الخميس.

- سوق الصعايدة.

- محال بيع الاستوك.

- سوق الثلاثاء.

- مدينة بئر العبد.

- سوق المحطة القريب.

- السوق الرئيسي بقرية رمانة.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في أسيوط

- السنتر القديم أو المول الشعبي.

- أسواق القيسارية.

- مولات أسيوط الشعبية.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في البحر الأحمر

قال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية هي:

- سوق البازارات بمنطقة السوق القديم الدهار وسط المدينة.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في الإسماعيلية

- سوق القنطرة.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في القليوبية

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لـ«الوطن»، عن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية وهي:

- شارع عطا في بنها.

- الأسواق الشعبية «أسواق الاثنين ببنها، والأحد بشبين القناطر، وشبرا الخيمة والخميس بطوخ والاثنين بقليوب».

- أسواق إمام الوكيل بشبين القناطر.

- معرض التسوق بأحياء شبرا الخيمة.

- موقف بنها العمومي.

- منافذ ومعارض التخفيضات التي تقيمها الغرفة التجارية.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في كفر الشيخ

أفاد حاتم عبد الغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في كفر الشيخ هي:

- سوق الخميس.

- وسط مدينة الحامول.

- منطقة المزلقان الوسطاني.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في الإسكندرية

- المنشية

- خالد بن الوليد

- كليوباترا

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في الدقهلية

- شارع العباسي.

- شارع السكة الحديد.

- محلات الموسكي.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في المنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا، لـ«الوطن»، أرخص أماكن بيع ملابس الشتاء بالمنيا هي:

- شارع الحسيني القبلي.

- وسط مدينة المنيا.

- شارع ابن خصيب البحري والقبلي.