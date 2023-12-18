«شعبة الملابس»: إقبال جيد على الشراء.. والأوكازيون الشتوي يبدأ في يناير

مع اقتراب فصل الشتاء، والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، يسعى المواطنون لاقتناء الملابس الشتوية التي تساعد على التدفئة، وتعمل على الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

أسعار الملابس الشتوية 2024

وفي جولة لـ«الوطن»، على محلات بيع الملابس الجاهزة في القاهرة، تبين أن، أسعار البنطلونات الجينز تتراوح في المتوسط ما بين 200 إلى 250 جنيها، وتتراوح أسعار البنطلونات الميلتون ما بين 100 إلى 150 جنيها في المتوسط، كما تتراوح أسعار الجواكت في المتوسط ما بين 250 إلى 500 جنيه، حسب النوع والكثافة، بينما تتراوح أسعار القمصان الجوخ ما بين 200 إلى 350 جنيها.

مبيعات الملابس الجاهزة

قال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة، بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الشعبة السابق، إن محلات بيع الملابس الجاهزة خلال بداية الموسم الشتوي، تشهد إقبالا جيدا من قبل المواطنين، في ظل استقرار درجات الحرارة.

إقبال جيد على شراء الملابس

وأوضح الداعور في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهم أسباب الطلب على شراء الملابس الشتوية، خلال بداية الموسم الحالي، يرجع إلى القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة لم تشهد انخفاضات كبيرة حتى الآن، حيث تزداد مبيعات الملابس الشتوية مع شعور المواطنين ببرودة الطقس.

أسعار الملابس 2024

وتوقع عضو شعبة الملابس الجاهزة، بداية الأوكازيون الشتوي هذا الموسم، في يناير أو فبراير 2024، كما أن أسعار الملابس الشتوية، تختلف من مكان لآخر، كما تتفاوت الأسعار بحسب النوع والخامة والماركة، كما توقع، تحسن معدلات البيع خلال الفترة القادمة.