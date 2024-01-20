«طوارئ القناة» تحذر من طقس الغد.. شبورة كثيفة على الطرق وانخفاض الحرارة

قال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إنّ طقس الغد، يشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في هذه الفترة.

طقس مدن القناة وسيناء غدًا

وأضافت الشبكة الوطنية للطوارئ، أنّ طقس غدًا الأحد، ستكون درجة الحرارة العظمى به، 26 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، ليسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وحذرت من وجود شبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تظهر في الساعات الأولى من الصباح، وتنتشر بشكل كثيف على طريقي الإسماعيلية الزقازيق وبورسعيد الزراعي، لقربهما من المسطحات المائية، والقاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس الصحراوي ومحور 30 يونيو، وتظهر في الرابعة فجرًا وتبدأ في التلاشي في الثامنة صباحًا وقد تستمر للساعة العاشرة.

التأكد من سلامة مصابيح السيارة

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين، بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور خلال ساعات الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث مرورية، وضرورة التأكد من سلامة مصابيح السيارة.