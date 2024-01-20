رئيس «تجارية الإسماعيلية» ونائب المحافظ يتفقدان المعرض الدائم بنادي المنتزه

أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه، رافقه السيد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير معرض الغرفة الدائم.

الجولة تتابع موقف توافر السلع والأسعار

خلال الجولة، تمت متابعة موقف توافر السلع والأسعار، كذلك منافذ بيع الخضروات والفاكهة والبقالة والمواد التموينية والسلع الغذائية وشوادر اللحوم.

من جانبه، صرح المهندس أحمد عصام: «لن ندخر وسعًا في توفير السلع الاستراتيجية»، لافتا إلى التوسع في فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة، من أجل توفير كل السلع الأساسية للمواطنين، مشددا على أهمية إلزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة.

ووجَّه عصام، بإزالة المسرح لتوسعة المعرض وإتاحة فرصة أكبر لزيادة عدد العارضين والعارضات، وكذلك المنافذ، مشيرا إلى دراسة إمكانية توفير الخبز المدعم داخل المعرض.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي على ضرورة تضافر وتكثيف كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل العمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، مشددا على أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بالتلاعب بقوت الشعب.

كما حرص رئيس الغرفة التجارية على عقد اجتماع طارئ بالأعضاء لمناقشة مقترح التطوير والذي يشمل إعادة تأهيل وتجميل المعرض والمنطقة المحيطة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صابر، رئيس حي ثالث، أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال محمود رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة»، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير الغرفة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية.