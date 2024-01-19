وكيل «صحة الفيوم» يكرم المجتهدين ويعاقب المقصرين خلال جولة تفقدية مفاجئة

قاد الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية مفاجئة اليوم الجمعة، على 7 وحدات صحية بمركز طامية، وذلك ضمن خطته للوقوف على سير العمل في مختلف وحدات الرعاية الأولية، متخذًا عدة قرارات لمجازاة المقصرين، فضلًا عن مكافأة الملتزمين والمتميزين ليكونوا قدوة للآخرين من نفس مجال عملهم.

وبدأ «العشماوي» جولته، بتفقد الوحدة الصحية بقرية الفهمية، إذ جرى فحص دفاتر الحضور والانصراف، وإجراء حصر للمتغيبين دون إذن، كما تفقد الاستقبال، وأمر بتغيير سرير الاستقبال أو إصلاحه، وتفقد غرفة الأسنان ولم يجد الأطباء فأمر بإعادة توزيع الطبيبة.

مكافأة لفني المعمل

وقرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، مكافأة أحمد محمد محمود جودة، أخصائي المختبرات الطبية، أثناء تفقده للمعمل، بعدما اختبره وأجاب إجابات نموذجية، وتبينّ إنّه حاصل على مؤهلات عليا في التحاليل الطبية، كما إنّه يدرس الماجستير.

خصم 3 أيام لكاتب الوحدة

وقرر وكيل الوزارة، معاقبة كاتب الوحدة، بخصم 3 أيام من راتبه، بسبب قيامه بالتوقيع بدلًا من الأطباء المتغيبين.

إصلاح الأعطال الكهربائية بوحدة الكومي

وتفقد وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بالكومي، إذ تفقد غرف الاستقبال، والتطعيمات، والصيدلية، وتنظيم الأسرة، والمعمل، فضلًا عن فحص دفتر الحضور والانصراف، واختبر إحدى الرائدات، فيما كلف مديرة إدارة طامية الصحية بإصلاح السلبيات الخاصة بالكهرباء والنظافة.

إعادة توزيع الأطباء المتغيبين

وعاقب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أطباء الأسنان بإعادة توزيعهم على وحدات أخرى، بسبب تغيبهم عن العمل في وحدة منشأة الجمال.

إصلاح الأجهزة المعطلة

وفي الوحدة الصحية بقرية بنوه، قرر وكيل الوزارة، بإعادة توزيع الطبيب البشري، وأطباء الأسنان، إلى أماكن الاحتياج والعجز، بسبب تغيبهم عن العمل دون الحصول على إذن، فضلًا عن توجيه مهندسة الصيانة بمديرية الصحة بإصلاح كافة الأجهزة المعطلة في الوحدة.

إعادة توزيع الأطباء في عدة وحدات

وفي الوحدات الصحية بالمظاطلي وفانوس، وكوم أوشيم، أمر وكيل الوزارة، بإعادة توزيع أطباء الأسنان غير المتواجدين، وذلك بعد حصر المتغيبين لمعاقبتهم.

وقدّم وكيل وزارة الصحة، الشكر لنشوى رحيم مديرة إدارة طامية الصحية، بسبب سرعة الاستجابة لإصلاح كافة الأعطال، وتلافي السلبيات قبل انتهاء الجولة المرورية، فضلًا عن تنفيذ الأوامر الإدارية بشكل سريع، مؤكدًا على استمرار الجولات المفاجئة لأماكن تقديم الخدمة الطبية في محافظة الفيوم.