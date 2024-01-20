نائب محافظ الإسماعيلية: تجهيز معارض لبيع السلع الاستراتيجية بسعر الجملة

قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تبذل جهدًا موسعًا، في الفترة الحالية؛ لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، مع التوسع في فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية، خلال تفقده المعرض الدائم بنادي المنتزه من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، بمرافقة اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية أنه لابد من إلزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة.

وتفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، المعرض الدائم بنادي المنتزه، والمحدد كأحد أماكن بيع السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة طوال العام لتخفيف العبء عن المواطنين.

الغرفة التجارية: خطة لتطوير المعرض الدائم

وقال أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، أنه يجري الاستعداد لتنفيذ خطة تطوير للمعرض الدائم في نادي المنتزه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نائب محافظ الإسماعيلية وجه بإزالة المسرح لتوسعة المعرض، وإتاحة فرصة أكبر لزيادة عدد العارضين والعارضات وكذلك المنافذ.

وتابع: «يجري أيضا دراسة، إمكانية توفير الخبز المدعم داخل المعرض، فيما تم متابعة موقف توافر السلع والأسعار، كذلك منافذ بيع الخضروات والفاكهة والبقالة والمواد التموينية والسلع الغذائية وشوادر اللحوم».

وأكد «الشافعي» تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل العمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وعدم السماح بالتلاعب في الأسعار.