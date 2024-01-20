تعديل جديد في مواعد تخفيف أحمال الكهرباء بمركز بلقاس بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين، إلى معرفة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، خاصة بعد تغيير المواعيد، بالتزامن مع امتحانات المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتستمر المواعيد الجديدة حتى 24 يناير.

تخفيف الأحمال في بلقاس بمحافظة الدقهلية

وأوضحت شركة الكهرباء في بلقاس، أنه جرى وضع أماكن ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في بلقاس بمحافظة الدقهلية، التي جاءت من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 4 مساءً، كالآتي:

- مغزي العريض في قرية العريض.

- مغزي دكتور سيد بقرية دكتور سيد.

- مغزي المعصراوي بقرية المعصراوي.

- مغزي البيضا في قرية البيضا.

- مغزي الكبري في قرية الكبري.

- مغزي المساكن في قرية المساكن.

- مغزي ديملاش في قرية الحادية وعزبة عرابي وفي قرية ديملاش.

- مغزي الزهراء قرية بسنديلة وقرية بحري وقرية الزهراء.

وأكّدت الشركة عدم قطع الكهرباء في المناطق التي كان يجري القطع بها قبل الساعة 2 مساء؛ تخفيفًا على الطلاب، حتى يتمكنوا من المذاكرة بسهولة والتركيز في الامتحانات، ويجري القطع في بعض المناطق لمدة ساعة واحدة فقط بعد الساعة 2 مساء.