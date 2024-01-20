محافظ الإسماعيلية يتصدى لمحاولات البناء المخالف

أكّد محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إيقاف محاولتي بدون ترخيص بنطاق حي ثان ومركز فايد اليوم السبت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف «بشارة» في بيان، أنه جرى إيقاف تنفيذ شدة خشبية بدون ترخيص، لدور سابع علوي بأرض سوق الجملة، وأخرى لتشييد سقف منزل في مركز فايد، مع التحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إيقاف محاولات الاعتداء على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

وقال محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جرى التشديد على جميع رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والقرى، بضرورة إيقاف أي محاولات اعتداء على الأراضي الزراعية في حالة كان البناء بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشدد على عدم التهاون مع أي شخص يسهل التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية في الإسماعيلية، مطالبا بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وكذلك البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.