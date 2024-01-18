«العمل» تسلم منح وإعانات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة في الإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية منحًا رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين في قواعد بيانات المديرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة برعاية هذه الفئة المهمشة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المنح شملت العمالة غير المنتظمة التي تعرضت لإصابات أو حالات وفاة أو حالات زواج أو ولادة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.

وقال حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن المنح شملت 79 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تعرضت لإصابات، و50 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تعرضت لحالات وفاة، و20 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تزوج أحد أفراد أسرتها، و10 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي أنجبت أحد أفراد أسرتها.

وأكد رداد أن الوزارة تهدف من خلال هذه المنح إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، وتعزيز استقرارهم الأسري.

وتأتي هذه المساعدات في إطار اهتمام الدولة برعاية العمالة غير المنتظمة، حيث سبق أن أصدرت وزارة العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية قرارًا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشراف الوزير، بهدف إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها.