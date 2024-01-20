تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في «الساتموني» بالدقهلية

يتساءل الكثير عن مواعيد قطع الكهرباء في مركز الساتموني بمحافظة الدقهلية، التي تستمر لمدة ساعة أو ساعتين بعد الساعة 2 مساء حتى الساعة 5 مساء، على مدار اليوم، بالتزامن مع أيام الامتحانات.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الساتموني بمحافظة الدقهلية

وحددت شركة الكهرباء في محافظة الدقهلية، مواعيد قطع الكهرباء في الساتموني بمحافظة الدقهلية، من الساعة مساء 3 إلى الساعة 4 مساء، كالآتي:

- مغزي الجامعة 15 مايو 1 في قرية جمعية الجامعة وقرية مبارك.

- مغزي شومان في قرية الجزائر.

- مغزي شومان في قرية مستعمرات الجزائر.

- مغزي شومان في قرية مبارك.

- مغزي قلابشو 2 الأمان في قرية جمعية الأمان.

- مغزي العبور في قرية منشية شومان.

- مغزي العبور في في قرية منشية عبد القادر.

- مغزي العبور في قرية أبو سيد.

- مغزي العبور في قرية قراش.

- مغزي العبور في قرية الغيط الكبير.

وأكدت الشركة، أنه يجري الانتهاء من العمل بتلك المواعيد في قطع الكهرباء في بمحافظة الدقهلية بعد 24 يناير، عقب انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، والمرحلة الثانوية.