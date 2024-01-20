افتتاح عيادات مسائية بمستشفى مطروح العام.. اعرف المواعيد والتخصصات

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنظيم عيادات طبية مسائية للكشف على المرضى في مستشفى مطروح العام، خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة مطروح والزائرين، لتوقيع الكشف الطبي عليهم بأسعار رمزية.

التخصصات الطبية في العيادات الخارجية المسائية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ التخصصات الطبية التي تُتاح للمرضى، بينها عيادة أمراض الباطنة وتعمل طوال أيام الأسبوع، وعيادة جراحة المخ والأعصاب من يوم السبت وحتى الأربعاء، وعيادة الرمد يومي السبت والثلاثاء، وعيادة النفسية والعصبية طوال أيام الأسبوع، وعيادة أمراض الجلدية أيام السبت والاثنين والأربعاء، وعيادة الأوعية الدموية يومي السبت والاثنين، وعيادة المسالك البولية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، وعيادة العلاج الطبيعي أيام السبت والاثنين والأربعاء، وعيادة الأسنان طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى عيادة الغيار طوال أيام الأسبوع.

مواعيد الكشف في العيادات المسائية بمستشفى مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنّ مواعيد الكشف في العيادات المسائية الطبية داخل مستشفى مطروح العام، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً.