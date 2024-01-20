غلق طريق بلبيس الصحراوي لمدة 3 أشهر.. تعرف على الطرق البديلة

أغلقت الإدارة العامة للمرور في القاهرة، طريق بلبيس الصحراوي، بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازي، بداية من اليوم السبت اعتبارا من الساعة 12.05 صباحا، ولمدة ثلاثة أشهر.

وخلال الساعات الماضية، تصدر هاشتاج «غلق طريق بلبيس.. الطرق البديلة» محركات البحث على «جوجل» لمعرفة التحويلات المرورية.

غلق طريق بلبيس الصحراوي الكلي

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن غلق طريق بلبيس الصحراوي الكلي، يأتي تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالقاهرة، ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية لضمان تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، من خلال تحويل قائدي السيارات اتجاهاتهم إلى المسارات والتحويلات البديلة للطريق المغلق.

مسارات وطرق بديلة بعد غلق طريق بلبيس

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يستلزم للقادم من الطريق الدائري يسلك يمينا شارع الملاحة الجوية فيسارا شارع الكتيبة، وصولا لشارع حامد حجازي، فاستكمالا بالتحويلات القائمة، وأيضا من البدائل طريق بلبيس الزراعي، وطريق الدائري- الإسكندرية الزراعي.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.