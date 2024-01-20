تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في قرى الدقهلية.. اعرف جدول منطقتك

يتساءل المواطنون عن مواعيد قطع الكهرباء وأماكنها في قرى محافظة الدقهلية، خاصة بعد قيام شركة الكهرباء بعمل تعديلات وتغيير في مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.

مواعيد قطع الكهرباء في نبروة بمحافظة الدقهلية

وأشارت شركة الكهرباء في محافظة الدقهلية، في بيان، إلى أنه يجري قطع الكهرباء في نبروة بمحافظة الدقهلية، من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4 مساء، في المناطق الآتية:

- مغزي العنب في قرية بهوت.

- مغزي الإصلاح في قرية قرية بهوت.

- مغزي رمضان في قرية بهوت.

- مغزي الدورتين في قرية الدورتين.

- مغزي الطيبة في قرية الطيبة.

وفي مركز شربين، يجري القطع من الساعة 3 مساء إلى الساعة 4 مساء، بالمناطق التالية:

- مغزي الأحمدية في قرية الأحمدية.

- مغزي الأحمدية في ي قرية الشيخ عطية.

- مغزي الأحمدية في قرية العوضية.

- مغزي رأس الخليج في قرية رأس الخليج.

وفي مركز طلخا يجري القطع من الساعة 3 إلى الساعة 4 مساء، في الأماكن الآتية لمدة ساعة واحدة:

- في مغزي شرنقاش في قرية شرنقاش.

- مغزي ميت زنقر في قرية ميت زنقر.