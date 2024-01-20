إزالة 7 مخالفات بالبناء على الرقعة الزراعية في محافظ كفر الشيخ

أكّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على جهات الاختصاص ومجالس المدن والمراكز، ضرورة التصدي لأي مخالفات بالبناء، سواء على الرقعة الزراعية، أو على أملاك الدولة، وذلك بموجب القانون، في هذا الصدد.

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين بالبناء

وأوضح محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أنه لا تهاون مع المخالفين بالبناء علي الرقعة الزراعية، في قري ومراكز المحافظة، والتصدي بكل حزم، وذلك في نص مواد القانون في هذا الصدد، مشددًا على رؤساء المدن وجميع الجهات المعنية بالأمر بسرعة إزالة المباني المخالفة من المهد، والمتابعة المستمرة من قبلهم، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، كلا في دائرة اختصاصه.

إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على الرقعة الزراعية

كما تابع محافظ كفر الشيخ، إزالة 7 حالات تعد على الرقعة الزراعية، اليوم السبت، وذلك في مركزي كفر الشيخ، ومطوبس، الأمر الذي يحافظ على الرقعة الزراعية من التقلص، كونها مساحات خضراء منزرعة بمختلف المحاصيل، ويجب الحفاظ عليها من أي تعديات.