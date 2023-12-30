إزالة 4 مخالفات بناء على الرقعة الزراعية في سوهاج

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملة إزالة فورية شملت 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، خارج الزمام بناحية حوض الجوهرية على مساحة 2 قيراط و100 متر.

جاء ذلك، في إطار التوجيهات والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واليقظة التامة والإبلاغ الفوري عن حالات التعديات، وإزالتها في المهد وقبل تطويرها.

حملة إزالة لمخالفات البناء بسوهاج

قال المهندس لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إنّ حملة الإزالة شملت إزالة أسوار وحوائط بلوك أبيض ومونة الأسمنت، إذ تمت الإزالة والتسوية حتى سطح الأرض لثلاث حالات تعدى بمدينة أخميم، بمساحة قيراطين وإزالة شدة خشبية بالحوايش القبلية، بمساحة 100 متر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير محاضر لأزمة.

مواصلة حملات الإزالة بسوهاج

وأكّد الشريف، تواصل حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، في مهدها وقبل تطويرها، بمختلف قرى المركز مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق القانون بكل حزم، مع ردع المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية.