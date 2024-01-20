وظائف وزارة النقل 2024.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، استقبال طلبات وظائف وزارة النقل 2024، بعد أن أعلن عن كل التفاصيل ومنها موعد التقديم والأوراق المطلوبة، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

وظائف وزارة النقل 2024.. مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة

وأوضح الجهاز، أن وظائف وزارة النقل 2024، الشاغرة متوافرة في الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، محددا موعد التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم وعدد الوظائف.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، كل التفاصيل عن وظائف وزارة النقل 2024 وموعد التقديم والأوراق المطلوبة لشغل هذه الوظائف على النحو التالي:

- الجهة طالبة التعيين: وزارة النقل.

- الإدارة: الهيئة القومية للأنفاق.

- عدد الوظائف المطلوبة: 96 مهندساً في تخصصات مختلفة

- موعد التقديم: خلال الفترة من 1/2/2024 حتى 15/2/2024، على رابط التقديم :

https://jobs.caoa.gov.eg

الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة النقل

وأحاط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين الراغبين في التقديم للوظائف بالأوراق والمستندات المطلوبة لهذه الوظائف، وهي:

- صورة شخصية للمتقدم .

- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للأنفاق (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

-الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة النقل

وتتضمن التخصصات المطلوبة لشغل وظائف النقل 2024 ما يلي :

(مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)

- 5 خريجين في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية بالرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg