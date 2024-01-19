تعيينات وزارة النقل.. اعرف الوظائف المطلوبة والشروط

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها لتعيين 96 مهندسا في التخصصات الآتية: «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك»، إضافة إلى 5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

طبيعة الوظائف المطلوبة بوزارة النقل 2024

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لـ وزارة النقل، إلى أن وظيفة مهندس تصميم مدني ثالث من الوظائف التخصصية، وتقع بإدارة التصميم المدني التابعة للإدارة العامة للتصميمات، لافتة إلى أن الغرض من الوظيفة هو القيام بإعداد التصميمات والرسومات المدنية الخاصة بمشروعات الهيئة، من أجل تحقيق مشروعات البناء واسعة النطاق، بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف وزارة النقل 2024

وحددت الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته والإلمام بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، إضافة إلى عدد من المهارات الفنية، مثل القـدرة عــلى الـعـمــل ضـمـن فــريق، وتحمل الـمسئولية وسـرعـة الإنـجـاز وتـفـعـيـل القـرارات وحل الـمشكلات.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة النقل 2024

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق الشروط المطلوبة لشغل الوظائف وهي كالتالي:

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 32 عاما

- المؤهل: بكالوريوس الهندسة تخصص مدني

- التقدير: ألا يقل عن جيد