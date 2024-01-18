رابط التقديم في وظائف وزارة النقل في جميع التخصصات عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن لينك التقديم في وظائف وزارة النقل في جميع التخصصات عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024، موضحا أن التقديم متاح الآن، وذلك لعدد من الوظائف بالهيئة القومية للأنفاق والمسؤولة عن مترو الأنفاق بخطوه الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف، وهي أيضا المسؤولة عن تنفيذ مونوريل شرق وغرب النيل والقطار الكهربائي السريع وتشمل الوظائف أيضا وظائف بجهاز تنظيم النقل الداخلي.

تخصصات وظائف الهيئة القومية للأنفاق

- مندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك - أخصائي شئون مالية

وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي

- وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة

ويمكن الدخول إلى لينك التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ملاحظات هامة جدا يجب مراعاتها أثناء التسجيل

- استيفاء المستندات المطلوبة

- رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة

- إيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.