كيفية حجز شقق الإسكان المميز.. فتح باب التقديم الإلكتروني غدا

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرق وكيفية حجز شقق الإسكان المميز، والتي يجرى فتح باب التقديم عليها للحجز الإلكتروني لوحدات مدينتى العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بداية من العاشرة من صباح الغد.

كيفية حجز شقق الإسكان المميز

ونوهت وزارة الإسكان، بأن طرق وكيفية حجز شقق الإسكان المميز، يكون من خلال الحجز الإلكتروني لشقق العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حتى 11.59 مساء، وذلك من خلال الدخول على موقع الحجز، من خلال الحساب الخاص بكل متقدم، والذي حصل عليه المواطنون خلال سداد المقدم، وهي نفس أكواد الوحدات المنشورة بكراسة الشروط وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

فيما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع «الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث» بالمدن التالية:

- العبور الجديدة.

- مشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة.

ونوه «الجزار» بأن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترًا مربعًا.

كان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية التجارية، أعلن أن طرح مشروع «الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث»، شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع «إسكان المستقبل» بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين.