شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الحد الأقصى لشرائح الدخل

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي، عدد من الوحدات السكنية ضمن الطرح التكميلي لسكن كل المصريين 3، ويرغب المتقدمين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلى معرفة الشروط الخاصة بعمليات التقديم والحجز، وهو ما سوف نستعرضه في السطور التالية، وفقا للشروط المعلنة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والمنظمة لجميع الضوابط الخاصة بالوحدات السكنية.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وحسب ما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن هناك العديد من المواطنين يمكنهم حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك لأن قيمة التمويل العقاري بلغت أكثر من 60 مليار جنيه من قبل عدد 31 بنك وشركة تمويل عقاري في مصر.

الشروط الخاصة بـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط التي يُمكن بها حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

- قامت الوزارة بتعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على الوحدات السكنية ليكون 10 آلاف جنيه للشخص الأعزب و13 ألف للشخص الذي يعول أسرة.

- كل الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الإسكان الاجتماعي طبقًا للشروط الجديدة قابلة للزيادة بنسبة 15% كحد أقصى.

- يكون سعر العائد على التمويل العقاري لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 7.5% وذلك بشكل ثابت طوال فترة التمويل، وبحد أقصى 20 سنة، ويمكن أن يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%.