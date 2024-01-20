مسابقة التربية والتعليم 2024.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة

يواصل الراغبون في التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 التقدم عبر بوابة الحكومة المصرية والاطلاع على خطوات التقديم والاشتراطات الواجب توافرها.

تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2024.. وخطوات التقديم

وكشفت مصادر في وزراة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن نهاية الشهر الجاري هو آخر موعد للتقدم على الوظائف وفقًا للضوابط والقواعد المحددة في هذا الشأن.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية عددًا من المعلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2024 وخطوات التقديم لها وفقًا لتقرير صادر عن الوزراة في هذا الشأن:

** الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية.

** اختيار أيقونة وظائف.

** اختيار مسابقة التربية والتعليم 2024.

** فتح حساب عن طريق الرقم القومي والإيميل الخاص المتقدم.

** البيانات المطلوبة - الوظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث».

- وصف الوظيفة: معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث».

*المهارات الأساسية:

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- ان يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

- جميع الشروط الواردة على مسئولية الجهة

شروط المتقدمين لـ مسابقة التربية والتعليم 2024

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

- مستوى المؤهل: مؤهل عال

-المؤهل: مؤهل عال - تربية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي»

- مؤهل عال - تربية «معلم فصل»

- مؤهل عال - تربية نوعية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي»

- مؤهل عال - تربية نوعية «معلم فصل»

- التقدير: ألا يقل عن مقبول.

* المستندات المطلوبة:

- «الصورة الشخصية - الرقم القومي وجه أول سارية - الرقم القومي وجه ثاني سارية».

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* إيصال الإيداع البنكي

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم «وجهين بحسب الاحوال».