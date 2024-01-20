ننشر لوحة شرف أئمة «أوقاف كفر الشيخ» لعام 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف كفر الشيخ لعام 2023، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم، وتعزيز التفاني، وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصةً المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

لوحة شرف أئمة أوقاف كفر الشيخ لعام 2023

جاءت لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف كفر الشيخ لعام 2023، كما يلي:

1- الشيخ مصطفى محمد مصطفى عبد الله، كفر الشيخ - قادة الفكر ـ جودة الأداء الدعوي 2023.

2- الشيخ رشدي محمد متولي حمودة، كفر الشيخ - دورة قادة الفكر 2023.

3- الشيخ صلاح علي محمد بدر، كفر الشيخ - دورة قادة الفكر 2023.

4- الشيخ جمعة محمد السيد بيومي، كفر الشيخ - دورة قادة الفكر 2023.

5- الشيخ حاتم فوزي محمد البري، كفر الشيخ - دورة قادة الفكر 2023.

6- الشيخ رجب فوزي رجب أبو عيانة، كفر الشيخ - دورة قادة الفكر 2023.

7- الشيخ محمد السيد إبراهيم حنفي، كفر الشيخ - دورة قادة الفكر 2023.

8- الشيخ محمد أنور عثمان أحمد، كفر الشيخ - جودة الأداء الدعوي 2023.

9- الشيخ محمد مصطفى محمد رضوان، كفر الشيخ - التميز الوظيفي 2023.

10- الشيخ أحمد محمد راشد محمد، كفر الشيخ - بعثة الحج 2023.

من جانبه، قدم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، التهنئة للأئمة الذين جرى وضع أسمائهم في لوحة شرف أئمة أوقاف كفر الشيخ لعام 2023، متمنيًا لهم دوام الرقي والتقدم.

وأشاد «بسيوني» بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في دعمه الدائم والمستمر للأئمة والخطباء وكافة العاملين بوزارة الأوقاف.