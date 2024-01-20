محافظ كفر الشيخ: «الرواق الأزهري» يغرس القيم لدى النشء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ فعاليات برنامج «الرواق الأزهرى للطفل والأسرة»، لها دور في غرس القيم والأخلاق الكريمة لدى النشء، وذلك من خلال التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من جانب، والأزهر الشريف من جانب آخر، إذ عُقدت ندوة بمركز شباب المجاز الشرقي، التابع لمركز الحامول، بالإقليم بعنوان «حق الجار»، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

الدورة الثانية لبرنامج رواق الطفل

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أنّ فاعليات برنامج «رواق الطفل والأسرة»، تُنفذ في دورتها الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى الأطفال، ووضع النشء نحو الطريق الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهانهم، وذلك بالاستعانة بعلماء الأزهر الشريف بالمحافظة.

ندوات مستمرة في مراكز الشباب

ويأتي ذلك ضمن الندوة الثامنة، من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات، تُنفذ كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب والرياضة في كفر الشيخ، بحضور وائل مجدي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المجاز الشرقي بالحامول، بمحافظة كفر الشيخ.