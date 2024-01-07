«صناع الحياة» تطلق أول تطبيق شامل لتنظيم عملية إدارة العمل التطوعي

أطلقت مؤسسة «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أول تطبيق شامل للتطوع وشئون المتطوعين، بهدف تسهيل عملية إدارة وتنظيم العمل التطوعي عبر الهاتف.

جاء ذلك بحضور، وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج، وأمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دكتورة نهى طلعت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة سيادة اللواء أركان حرب محسن النعماني ولفيف من قيادات العمل الأهلي ورؤساء الجمعيات الشريكة، بالإضافة لمجموعة من متطوعي صناع الحياة من مختلف محافظات مصر.

وشهد الحفل تسليما لمجلس متطوعين صناع الحياة الجديد الذي تبدأ فترة عملة من 2024 وتنتهي بنهاية 2025، وتكريم 3 من رؤساء مجالس صناع الحياة السابقين.

القائمة النهائية لمجلس إدارة صناع الحياة مصر

ونشر مؤسسة صناع الحياة، القائمة النهائية لمجلس إدارة صناع الحياة مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الشريف محمد، رئيس مجلس إدارة، محافظة المنيا.

ـ إبراهيم عبدالحميد، عضو مجلس إدارة، محافظة القاهرة.

ـ غادة الديب، عضو مجلس إدارة، محافظة القاهرة.

ـ سارة بكر، عضو مجلس إدارة، محافظة أسيوط.

ـ محمود رضا، عضو مجلس إدارة، محافظة الدقهلية.

ـ أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة، محافظة المنوفية.

ـ أماني الدرولي، عضو مجلس إدارة، محافظة كفر الشيخ.

ـ محمد عتمان، عضو مجلس إدارة، محافظة كفر الشيخ.

ـ زهيرة عثمان، عضو مجلس إدارة، محافظة السويس.

ـ رهف محمد، عضو مجلس إدارة، محافظة المنوفية.

ـ حسام أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة، محافظة سوهاج.