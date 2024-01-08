قصواء الخلالي: العالم يشهد تفاقما للأوضاع على كل الأصعدة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم لا يزال يشهد حالة من تفاقم الأوضاع على كل الأصعدة خاصة المحيط المصري حيث يتفاقم المشهد في السودان، ويتجه لأمور ليست بالاستقرار الاتجاه الخاصة في ليبيا، كما أن المشهد الفلسطيني هو الأبرز على المستوى العالمي مع تصاعدات كثيرة.

إيجاد آلية لوقف إطلاق النار

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، وكان هناك الكثير من المحطات أبرزها الوصول لحل نهائي وإيجاد آلية لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

جلسة مباحثات موسعة

وأشارت إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أشار في بيانه إلى أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدين من البلدين بخصوص الأوضاع التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، واستعرض الرئيس الفلسطيني المستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية بجانب الأوضاع في الضفة الغربية.