قصواء الخلالي تشيد بالصفحة الأولى لعدد «الوطن»: تعطي مساحة لشمولية التغطية الإخبارية

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي بالعدد الصادر غدا لجريدة «الوطن»، وذلك خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي».

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن جريدة الوطن تمتلك ميزة في صفحتها الأولى، «الصفحة الأولى في جريدة الوطن مهمة بالنسبة لي، لأنها تعطي المساحة والإتاحة لشمولية التغطية الإخبارية وعموميتها».

إسرائيل تنفذ خطة تجويع لأهالي غزة

وتابعت: «الصفحة الأولى لجريدة الوطن أفردت مساحة للأوضاع في غزة»، مستعرضة مانشيت: «إسرائيل تواصل الأكاذيب»، معلقة: «إسرائيل تنفذ خطة تجويع لأهالي غزة، وهناك أرقام مهولة في رفح الفلسطينية، رقم مليوني، ماذا سيأكلون وسيشربون؟ وأين سينامون؟ وكيف سيعيشون؟ وهناك أكثر من 300 ألف شخص في الشارع.. فالموضوع مرعب».

وواصلت قراءة مانشيات الصفحة الأولى من جريدة الوطن ومنها: «مصدر مسؤول: وجود تنسيق أمني مصري إسرائيلي على محور فيلادلفيا»، معلقة: «هذا موضوع مهم ومصدر مسؤول نفى لجريدة الوطن وجود تنسيق في نقاط محددة في هذا الإطار».

الفراعنة وحلم الثامنة

كما استعرضت المانشيت الرياضي في الصفحة الأولى، والذي جاء: «الفراعنة وحلم الثامنة».