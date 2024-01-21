سعر اليورو اليوم الأحد 21-1-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقرار كبير شهده سعر صرف اليورو اليوم الأحد 21-1-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري، ليستمر ثبات اليورو الذي بدأ منذ فترة، حيث يسجل في البنك الأهلي المصري 33.64 جنيه للبيع، و34.36 جنيه للشراء.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار اليورو اليوم، وفق آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بحسب ما جاء في مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، 33.72 جنيه للبيع، و33.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم، في البنك الأهلي المصري 33.64 جنيه للبيع، و33.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم، 33.64 جنيه للبيع، و33.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، 33.75 جنيه للبيع، و33.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، بـ33.76 جنيه للبيع، و33.47 جنيه للشراء.