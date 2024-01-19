سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك

شهدت أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، استقرارا سعريا كبيرا في سعر الصرف بمقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليوم الجمعة 19-1-2024، في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل اليورو اليوم بالبنك المركزي، ما قيمته 33.56 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة 19-1-2024 في بداية التعاملات بمختلف البنوك المصرية، وفق ما أعلنه المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليوم في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر اليورو، اليوم الجمعة في البنك المركزي 33.56 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة، بالبنك الأهلي المصري، 33.44 جنيه للشراء، و33.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم الجمعة 33.38 جنيه للشراء، و33.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 33.54 جنيه للشراء، و33.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي 33.67 جنيه للبيع، و33.56 جنيه للشراء.