سعر اليورو اليوم الخميس في نهاية التعامل بالبنوك

شهدت أسعار عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو» استقراراً كبيرا في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليوم الخميس 18-1-2024، في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل اليورو اليوم بالبنك المركزي المصري ما قيمته 33.56 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 18-1-2024 بنهاية التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفق ما أعلنه المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليوم في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر اليورو، اليوم الخميس في البنك المركزي 33.56 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس، بالبنك الأهلي المصري، 33.44 جنيه للشراء، و33.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم الخميس 33.38 جنيه للشراء، و33.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 33.54 جنيه للشراء، و33.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي 33.67 جنيه للبيع، و33.56 جنيه للشراء.