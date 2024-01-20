سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن هدوء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت، داخل كل البنوك المصرية، حيث لم يطرأ على أسعار كل العملات أي تغير منذ منتصف تعاملات يوم الخميس الماضي، إذ يبلغ سعر اليورو الأعلى شراءً 33.91 جنيه، أما سعر الأقل بيعاً 32.71 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- سجَّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 33.56 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر اليورو في منتصف تعاملات اليوم السبت داخل البنك الأهلي المصري 33.45 جنيه شراءً و33.63 جنيه بيعاً.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت داخل بنك الإسكندرية إلى 33.89 جنيه للبيع و33.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

- كما سجَّل سعر اليورو في منتصف التعاملات داخل بنك القاهرة 33.33 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 33.18 جنيه.