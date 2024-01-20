شهد سعر اليورو اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 33.63 جنيه للبيع، و34.45 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار اليورو اليوم، وفقاً للتحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، 33.67 جنيه للبيع، و33.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.63 جنيه للبيع، و34.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم، 33.64 جنيه للبيع، و33.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، 33.89 جنيه للبيع، و33.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، بـ34.01 جنيه للبيع، و33.73 جنيه للشراء.