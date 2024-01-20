«الخارجية»: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين.. ويجب حل الكارثة الإنسانية في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه تحت أي مسمى وذريعة.

مصر تؤكد على الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق المساعدات

وأضاف أبو زيد، خلال برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، والذي تقدمه قصواء الخلالي، أن مصر تؤكد على الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق المساعدات ورفض بعض المواد الإنسانية والأساسية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر تؤكد أيضًا على وحدة الأراضي الفلسطينية ولا مجال للفصل بينها، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش في توترات نظرًا للأزمة في غزة وانتقل للبنان وسوريا.

الموقف المصري والعربي واضح من القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الموقف المصري والعربي واضح من القضية الفلسطينية وهو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وبعد ذلك تأتي الأحاديث المرتبطة بمستقبل قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال إنه لا بد أن نخرج من «الخندق» والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فهناك العديد من الشهداء الذين يسقطون يوميًا، مضيفًا أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا لوقف هذه الحرب.