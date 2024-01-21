أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 21-1-2024

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا كبيرًا اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق المحلية، بعدما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 68 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو للمستهلك النهائي بقيمة تراوحت بين 76 و89 جنيهًا، حسب المنطقة المباع فيها أو السوق التجارية.

واستقرت أسعار الدواجن في الأسواق بعد فترة من الانخفاض، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-1-2024، بكل أنواعها في بورصة الدواجن، كالفراخ البلدي أو البيضاء والحمراء في الأسواق المحلية أو بورصة الدواجن، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

جاءت أسعار الدواجن البيضاء، وفق بورصة الدواجن بسعر 68 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة؛ فيما تُباع بالمحلات والأسواق بسعر يتراوح بين 76 و89 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من مبادرة خفض الأسعار.

- سجّل سعر الفراخ البلدي اليوم 109 جنيهات تسليم أرض المزرعة، فيما يُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

- سجّلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، 76 جنيهًا في المزارع، إذ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

جاء سعر كيلو البانيه بين 170 و185 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الشيش طاووق، يتراوح في الأسواق بين 175 و190 جنيهًا، والأوراك بين 75 و89 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكبدة 105 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.