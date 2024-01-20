أسعار الدواجن اليوم السبت 20-1-2024 في الأسواق والمحال

استقرار كبير شهدته أسعار الدواجن اليوم السبت 20-1-2024، في الأسواق المحلية، بعدما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية 65 جنيها، فيما وصل سعر الكيلو للمستهلك النهائي، ما بين 75 و89 جنيها، بحسب المنطقة التي يقع بها السوق أو المحل التجاري.

وجاء استقرار أسعار الدواجن في الأسواق بعد فترة من الانخفاض، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» أسعار الدواجن اليوم السبت 20-1-2024 بجميع أنواعها في بورصة الدواجن، سواء الفراخ البلدي أو البيضاء وكذا الحمراء بالأسواق المحلية أو بورصة الدواجن، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

جاءت أسعار الدواجن البيضاء وفق بورصة الدواجن بسعر 68 جنيهًا للكيلو كتسليم أرض المزرعة؛ فيما تباع بالمحلات والأسواق بسعر متراوح ما بين 75 و89 جنيهًا للكيلو، وفقا للأسعار المحددة من مبادرة خفض الأسعار.

سجّل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات كتسليم أرض المزرعة، فيما يباع للمستهلك بسعر متراوح ما بين 115 و130 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، 71 جنيهًا في المزارع، حيث تباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 80 و90 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

جاء سعر كيلو البانيه متراوحا ما بين 170 و185 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الشيش طاووق فيتراوح في الأسواق بين 175 و190 جنيهًا، والأوراك بين 75 و89 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكبدة 105 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.