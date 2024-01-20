أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن.. «اعرف وصلت لكام»

تشهد أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن استقراراً ملحوظاً ومستمرا منذ تعاملات أمس الجمعة ويرجع سبب ثبات أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية إلى التوازن القائم الفترة الحالية بين العرض والطلب، وسط توقعات باستقرار أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان المبارك 2024 وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي لبورصة الدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

- يبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة 68 جنيها فيما تصل للمستهلك ما بين 75 و89 جنيها.

- يصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 110 جنيهات، ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 115 و130 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم السبت في الأسواق المصرية ما بين 170 و185 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم السبت، تتراوح ما بين 24 و24.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5 و6 جنيهات، أما سعر الكتكوت الساسو يتراوح ما بين 15 و16 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 12 و13 جنيها.