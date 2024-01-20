محافظ كفر الشيخ: رصف طريق «فوة- مطوبس» يخدم 450 ألف مواطن

أكّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أنّ طريق فوة- مطوبس يعد شريانًا حيويًا يخدم سكان المركزين البالغ عددهم نحو 450 ألف مواطن، وهو الأمر الذي يعود عليهم بالنفع كونه طريقًا رئيسيًا ورابطًا بينهما، والذي بدوره يعمل على تسهيل حركة السيارات والمارة.

وبيّن «نور الدين» في بيان، أن أعمال رصف طريق فوة- مطوبس، جاءت ضمن أعمال مشروعات الرصف بالهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجاري، بإشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، بالمحافظة.

رصف بمواصفات فنية عالية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من أعمال رصف الطبقة النهائية لطريق فوة- مطوبس، من خلال لجان فنية ذات كفاءة عالية، بما له من دور محوري في تنفيذ مهام الرصف للطرق، طبقا للجدول والخطط الموضوعة لتنفيذ المشروعات الخدمية بشاي ربوع المحافظة.