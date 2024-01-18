إعلامية فلسطينية: كل مطالبنا حاليا هي وقف إطلاق النار

قالت الإعلامية الفلسطينية مريم أيوب، إن الأوضاع اليوم وصلت أقصى درجة من الانهيار وانعدم وجود الرعاية الصحية بقطاع غزة، فاليوم المواطن إذا أصيب ابنه يضطر إلى قطع يده أو قدمه لمنع انتشار المرض وعدم وجود رعاية صحية أو غذائية، فالوضع أصبح كارثيا من كل الأنواع.

وصول عدد الشهداء إلى 30 ألفا

وأضافت «أيوب» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي هيثم سعودي عبر شاشة قنوات «dmc»، أن كل من يطالب بالحرب لا يرى موت الأطفال والنساء والشيوخ، لافتة إلى أن الفترة الحالية تعتبر من أصعب الفترات التي مرت على قطاع غزة، والمتضرر الوحيد بالوقت الحالي هم المدنيون الذين يطالبون بوقف الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فاليوم أصبح رقم الشهداء يتخطى 30 ألف شهيد.

تابعت: «جميع الدول والحكومات ترى موت المدنيين ولا يتحركون»، مشيرة إلى أن ما يطالب به الشعب الفلسطيني فقط هو وقف إطلاق النار وتقديم الرعاية الصحية والغذائية.