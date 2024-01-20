سعر الذهب يتراجع في نهاية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت، حيث يحرص قطاع كبير من المواطنين، على متابعة أسعار الذهب بشكل دوري، وسجلت الأسعار انخفاضًا منذ بداية اليوم، حيث انخفض سعر جرام عيار 21 بنحو 200 جنيه.

وتنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم السبت 20 يناير 2024، وفقًا لبورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 20-1-2024، بآخر تحديث نشرته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية في نهاية التعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات اليوم، نحو 3500 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال نهاية التعاملات 4000 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، وهو الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في نهاية التعاملات 3000 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات نحو 28 ألفا جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.