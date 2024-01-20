«تبيع ولا تشتري ذهب في الوقت الحالي؟».. «الشعبة» تجيب

انخفاض حاد شهده سعر جرام الذهب اليوم في الأسواق، إذ انخفض بقيمة 200 جنيه عن أسعار الذهب يوم أمس الجمعة، وسجَّل سعر الذهب اليوم في مصر، خلال منتصف تعاملات المسائية، اليوم السبت، ما قيمته 3500 جنيه للجرام للذهب عيار 21.

عضو شعبة الذهب: ارتفاعات الأسعار غير مبررة

ما يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية دفع الكثيرين للتساؤل حول أسباب مروره بتلك العاصفة من الارتفاعات الحادة والتراجع مرة أخرى، الأمر الذي برره ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، بكونه زيادة غير مبررة في أسعار الذهب نتيجة ما شهده القطاع من ضغوطات شرائية عالية في فترة زمنية قصيرة أدت إلى وجود أسعار غير منطقية في الأسواق.

وأوضح «فرج» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسعار غير المنطقية في أسعار الذهب في الأسواق قد تلاشت سريعًا، ذلك لأن تلك الارتفاعات لا أساس لها، إذ أن السعر انخفض بقيمة 200 جنيه، ومن المتوقع أن يهبط سعر جرام الذهب غدا الأحد، 200 جنيه أخرى، «الارتفاعات في أسعار الذهب دي غير حقيقية».

شعبة الذهب: نناشد المواطنين بالتريث وعدم التسرع في الشراء

وناشد عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بضروره التريث قبيل شراء الذهب، إذ أن ما حدث بالأمس، في سوق الذهب هو زيادة عدد المواطنين الراغبين في اقتنائه، حتى زاد سعر الجرام الواحد من عيار 21 بواقع 200 جنيه دفعه واحدة.

وأكد أن سوق الذهب يشهد خلال تلك الفترة زيادة في معدلات الطلبات دون داع، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة في أسعار الذهب.

ونوّه «فرج» أن أسعار الذهب قد ارتفعت من قبل حتى وصلت إلى 2950 جنيها للجرام من الذهب عيار 21، بينما هبط سعره مسجلا 2050 في فترة ليست بالبعيدة، موضحا أن هذا السيناريو من الممكن أن يتكرر خلال تلك الفترة بسبب زيادة الإقبال عليه من المواطنين.